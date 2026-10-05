Roma, Gasperini: "Vogliamo ripartire dal buon inizio di stagione"

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Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport in vista della ripresa del campionato, ripartendo soprattutto dalle prime cinque giornate. Di seguito le sue parole: "Avevamo un numero piuttosto ridotto di giocatori e non potevamo fare amichevoli, quindi abbiamo dato continuità al lavoro nella prima settimana e poi ci siamo presi dei giorni liberi. Oggi è l'ultimo giorno di vacanza, da domani iniziamo a calarci nella mentalità del campionato, che abbiamo lasciato in un momento bello di risultati e prestazioni. Da lì vogliamo ripartire".

"Gli allenamenti dei giocatori diventano le partite se giochi così tanto. I 5 cambi aiutano, però il dispendio energetico per i giocatori è veramente notevole. Paradossalmente la gestione è un po' meno complicata, visto che ora hai la possibilità di ruotare più giocatori. Tutti quanti i calciatori hanno l'ambizione e la speranza di partecipare a più gare in poco tempo. Lo svantaggio sono gli infortuni. Nel calcio succedono sempre: non c'è una spiegazione scientifica, si può fare prevenzione o si può lavorare al miglior recupero possibile, però il problema rimane".