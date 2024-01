Roma | Gelo con i Friedkin, il rinnovo di Mourinho si allontana: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

La Roma, dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio, proverà a riscattarsi contro il Milan in campionato. Ma se nel rettangolo verde la squadra è chiamata a risalire la china, guardando al futuro sembrano esserci diversi situazioni da chiarire. Per quanto concerne la dirigenza giallorossa l'addio di Thiago Pinto è una certezza. Il general manager al termine della sessione invernale di mercato lascerà il club capitolino, come da comunicato ufficiale. Ma se nella dirigenza sono previsti grandi cambiamenti anche in panchina la posizione di Mourinho non sembra più così solida. Come riporta Tmw, il tecnico portoghese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento il rinnovo non sembra così vicino. I Friedkin non hanno intavolato una trattativa per prolungare il contratto del tecnico e il tempo passa.

Il ruolo di tecnico carismatico e guida del popolo romanista sembra ancora riconosciuto, ma i Friedkin al momento vogliono dare priorità ai risultati e solo dopo prenderanno una decisione sul futuro della panchina giallorossa. La proprietà spera che la Roma possa piazzarsi tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima Champions, ma sembra difficile che il tecnico possa aspettare fino a maggio per definire il suo futuro. Il portoghese al momento attende segnali dalla società, ma l'attesa non sarà all'infinito.

