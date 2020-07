Roma, giallorossi i più "fortunati" nel post lockdown: tutti gli episodi a favore

Se ci sono state molte squadre che hanno sofferto dalla ripresa del campionato post lockdown lo stesso non si può dire della Roma di Fonseca che in queste gare ha visto girare tutti gli episodi a suo favore. Da ultimo proprio quello contro l’Inter: la rete del pareggio dei giallorossi infatti è nettamente viziata da un fallo di Kolarov su Lautaro Martinez. Il direttore di gara Di Bello, nonostante abbia rivisto anche le immagini al Var, ha deciso di convalidare il gol. Non è questo però l’unico episodio “discutibile”. Da rivedere c'è poi anche un pestone in pieno volto di Diawara su Gagliardini, che cade a terra spinto da Veretout. Volontarietà o meno, l'ex Napoli non fa nulla per fermarsi ed evitare l'interista.

EPISODI - Andando a ritroso c'è il rigore decretato da Maresca a favore dei giallorossi nel match dell’Olimpico contro il Verona. Empereur è stato infatti punito per il fallo su Pellegrini ma l’impressione è che il giocatore dell’Hellas prenda nettamente il pallone e non il giocatore. Nellla stessa gara manca anche un cartellino rosso a Zaniolo per un intervento killer sanzionato solo con il giallo. Non da ultimo l’episodio che risale alla gara contro il Parma e al fallo di mano netto di Mancini in area di rigore. Anche in questo caso, nonostante le immagini del Var, l’arbitro Fabbri sceglie di far proseguire il match. In tutti i casi le decisioni hanno nettamente favorito i giallorossi che nella gara contro l’Inter hanno trovato il gol del pareggio, in quella contro il Verona hanno trovato il vantaggio proprio grazie al rigore trasformato da Veretout e nel match contro il Parma il penalty non assegnato ha di fatto negato la possibilità alla squadra di D’Aversa di trovare la rete del pareggio.

Qui il momento in cui Lautaro prende la pedata sul piede sinistro che gli manca a vuoto il piede in corsa.



Non a caso viene attivata la procedura Var, perché è chiaro errore.



Incredibile come Di Bello abbia convalidato anche rivedendolo.



Era irregolare il gol di Spinazzola pic.twitter.com/OOucLPHOSp — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2020