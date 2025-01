Roma, Hummels sicuro: "Lazio forte ma possiamo ridurre il gap e arrivare davanti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica 5 gennaio alle 20.45 andrà in scena, allo stadio Olimpico, il derby della Capitale. Una sfida che non ha bisogno di presentazioni e della quale ha parlato proprio il calciatore della Roma Mats Hummels in un'intervista rilasciata a Il Messaggero: "Ho visto diverse partite della Lazio anche per cercare di capire il divario in classifica. Sappiamo che sono forti. Chi mi preoccupa in particolare? Non porrei l’accento sul singolo perché è una squadra che si basa sul collettivo, hanno tanti calciatori che vanno in gol e a essere onesti meritano il vantaggio che hanno. Domenica però vogliamo vincere per iniziare a ridurre il gap. Sono convinto che se ci riusciamo possiamo ancora arrivare sopra a loro".