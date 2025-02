Roma, Hummels terrorizza i tifosi: "Futuro? In estate..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I tifosi della Roma sono pronti a fare i conti con la volontà di Mats Hummels. Arrivato in estate, dopo le vicissitudini iniziali, il centrale tedesco ora sembrerebbe aver ritrovato continuità - nonostante l'ultima lunga vacanza concessa da Claudio Ranieri -. Le ultime parole sul futuro, però, sono un nuovo fulmine a ciel sereno in quel di Trigoria, con l'ex Borussia Dortmund che non ha chiuso all'addio, tutt'altro: "Non dovrò decidere nelle prossime settimane. Negli ultimi anni, ho gestito il futuro in modo tale da ascoltare il mio corpo, anche la mia famiglia, mio figlio. Anche perché mi manca passare del tempo con lui. Ecco perché si deciderà solo in estate. Ci sono molte responsabilità per un bambino di sette anni, ma credo che troveremo un modo per essere felici".