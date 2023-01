Roma i Friedkin vogliono proseguire con Mourinho: ecco lo scenario

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Roma vuole andare avanti ancora con José Mourinho. Secondo il Corriere dello Sport i Friedkin vogliono accontentare l'allenatore che vuole dei rinforzi per poter proseguire il percorso di crescita della squadra. D'altronde anche il portoghese sembra propenso a voler proseguire il suo percorso all'ombra del Colosseo e di recente ha rifiutato anche l'offerta della Nazionale portoghese. Per questo ad oggi non sembra difficile trovare un punto d'incontro per proseguire insieme.