Roma, i tifosi ancora contro Hummels: "Aveva ragione Juric"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si placa la rabbia dei tifosi della Roma ai danni di Mats Hummels. La sua espulsione ha spianato la strada all'Athletic Bilbao e di fatto condannato la Roma a salutare agli ottavi di finale l'Europa League. I social del calciatore e del club sono stati riempiti di commenti e a nulla sono servite le scuse del calciatore postate in serata. L'ira dei tifosi giallorossi non si placa e vi abbiamo raccontato solo una parte delle reazioni del popolo romanista, ma la cosa è proseguita con il trascorrere delle ore.

"Vai a vedere che alla fine aveva ragione Juric”, scrive un utente su X ricordando come il tecnico croato non ‘vedesse’ il tedesco senza mai schierarlo. “Adesso Hummels avrà più tempo per farsi le foto su Instagram dai”, rincara la dose un altro tifoso. Come riporta Tuttomercatoweb, alcuni commenti dei tifosi sono ancora più duri nei suoi confronti: “Hummels fuori rosa! Senza se e senza ma! Non si può fare una cosa del genere!", "Se fossi il presidente adesso prenderei Hummels e il suo account Instagram e lo rimanderei affan***o in Germania", "Il giocatore più esperto e con più titoli, ci condanna", "Oggi si è capito perché Ranieri non faceva giocare più Hummels", "A che ora parte il primo volo per Dortmund?", "Anche basta con i pensionati", "Ragazzi ha fatto una cosa da dilettante", "Per me può andare via anche subito", questi alcuni dei commenti sui vari profili social.

