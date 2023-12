Roma, il pensiero di Mourinho sulla Superlega: "Questa è la mia posizione"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per presentare la sfida tra Roma e Napoli di domani sera, il tecnico portoghese José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a parlare del match, si è soffermato anche sulla Superlega, che da ieri sta tenendo banco in tutto il mondo del calcio. Questo è il pensiero dell'allenatore dei giallorossi a riguardo: “Io sono allenatore della Roma e la posizione della Roma è anche la mia. Non commenterò, ho tanta esperienza nel calcio e l’ho vissuto in differenti momenti ma non voglio nessuna analisi o pubblica. La posizione della Roma è chiara e io sono l’allenatore della Roma”.