Roma, il retroscena. Colpo di scena sul gong: c'entra la lista Uefa

Il colpo di scena arriva sul gong. La questione della lista Uefa in casa Roma sembrava essersi risolta con l'inserimento di Zaniolo e dei nuovi innesti. In serata, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è arrivato il colpo di scena, la doccia fredda. A Trigoria hanno dovuto prendere una decisione, tagliare uno dei tre nuovi inseriti (Wjnaldum, Llorente e Solbakken). E la scelta è ricaduta sul norvegese. Escludere Wijnaldum, infatti, sarebbe stato impensabile, mentre Llorente è una pedina necessaria per affrontare la competizione a pieno organico. Considerata l'abbondanza dell'attacco romanista, a rimanere fuori è stato l'ex Bodo. Una brutta sorpresa per il calciatore, che prende ancor più complicato il suo inserimento.

