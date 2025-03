Roma, infermeria piena: il punto sulle condizioni della rosa in vista del derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Trigoria si mette in moto dopo il giorno extra di riposo. Inizia un nuovo mini campionato per la Roma di Claudio Ranieri, da disputare senza Paulo Dybala. Il calendario propone nell’immediato la trasferta di Lecce, nel mentre la pausa per le nazionali ha portato qualche problema di troppo alla ripresa degli allenamenti: Saud deve fare i conti con una lesione al tendine del ginocchio sinistro, N’Dicka è rientrato a causa di un fastidio intestinale, mentre Salah-Eddine si è fatto male al piede e la situazione è tutta da valutare.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’infermeria è piena, considerando che anche Rensch e Celik sono out, al netto del fatto che il difensore turco ha buone chance di strappare una convocazione per il prossimo impegno. Dovrebbe infatti tornare in gruppo in settimana dopo la lesione al bicipite femorale che gli ha impedito di giocare il ritorno contro l'Athletic Bilbao e il Cagliari. L’unica nota “positiva” di questo bollettino di guerra è che lo stop di Koné per crampi si è rivelato un falso allarme.