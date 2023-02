Roma, Karsdorp fa marcia indietro: "La gente ha detto cose non vere, nessuno ha parlato a mio nome"

TUTTOmercatoWEB.com

Pace fatta tra la Roma e Karsdorp. Il giocatore, inizialmente messo fuori squadra dopo aver "tradito" Mourinho, ora è tornato tra i convocati in vista della gara tra i giallorossi e il Salisburgo. Queste le parole dell'olandese ai canali ufficiali del club: "Riguardo alle questioni tra me e il mister le persone come FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio giocare per questo club e come ho detto sono felice di essere tornato".