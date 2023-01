Roma: Karsdorp sempre più lontano: il nuovo obiettivo per sostituirlo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il caso Karsdorp è tuttora irrisolto in casa Roma. L'olandese dopo le frizioni con Mourinho è ormai ai titoli di coda e potrebbe lasciare ben presto la Capitale. La società giallorossa per non farsi trovare impreparata sta monitorando diversi profili per poterlo sostituire. Uno degli ultimi nomi accostati al club di proprietà dei Friedkin è Hamari Traoré, laterale classe '92 in scadenza di contratto col Rennes. A rivelarlo è il portale francese "Footmercato"