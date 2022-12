Roma, Karsdorp separato in casa: su di lui una squadra di Premier

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma ha ricominciato la preparazione a Trigoria in vista della ripresa del campionato fissata per il nuovo anno. Soo tornati ad allenarsi gli infortunati Pellegrini, Spinazzola e Wijnaldum, così come Karsdorp dopo la rottura con Mourinho. L'esterno olandese, però, difficilmente partirà con la squadra per il ritiro in Portogallo. La cessione è praticamente certa per l'ex PSV, ma il club giallorosso ha fatto sapere di volerlo lasciare andare solo a titolo definitivo. Come riportato da Leggo, nelle ultime ore c'è stato un sondaggio del Fulham pronta a offrire circa 8 milioni di euro.Thiago Pinto ne chiede almeno 10, ma potrebbe abbassare le pretese con il passare dei giorni.