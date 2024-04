Roma, Konsel: "Lazio? Vengo allo stadio e vinciamo 2-0!". Poi su Mandas...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby prescinde da ogni pronostico, da ogni contesto e situazione. Svaniscono i favoriti e si equilibra la situazione, anche quando questa sembra più sbilanciata che mai. Tuttavia, quasi ogni anno, sulla sponda giallorossa si dilettano nello sparare all'aria esiti, pensieri, risultati che voltano totalmente le spalle alla scaramanzia. Nella giornata di vigilia della stracittadina di domani, a confermare questa incomprensibile tradizione, è stato l'ex portiere della Roma, Michael Konsel che, ai microfoni del Romanista, ha prima spiegato le sensazioni che provava nel giorno derby: "Le partite con la Lazio sono particolari, io ero sempre molto felice di giocarle. Ma c’è molta più tensione del solito. Sono tutti nervosi. Bisogna mantenere calma e concentrazione" - per poi sbilanciarsi in un pronostico secco - "Di solito quando vado all’Olimpico porto fortuna. Quindi dico 2-0 per la Roma". Non sono mancate le consuete ed evitabili frecciatine, come quella al portiere della Lazio, Christos Mandas, che domani giocherà il suo secondo derby consecutivo: "Se lo conosco? No, non mi interessa la Lazio. Sono troppo legato alla Roma per seguirlo".