Roma, l’addio di Zaniolo non è più un miraggio: altri due top club interessati

In casa Roma continua a tenere banco il futuro di Nicolò Zaniolo. Come riferisce stamani Il Messaggero, non ci sono stati da tempo contatti tra Tiago Pinto e Vigorelli, agente del giocatore. D'altro canto, Zaniolo ha capito di avere il coltello dalla parte del manico, perché più passa il tempo e maggiore sarà la possibilità di andare via a zero (giugno 2024). Inoltre, come si legge sul quotidiano, nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni sul calciatore giallorosso Borussia Dortmund e Atletico Madrid, oltre che la Juventus.