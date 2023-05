Roma, la delusione di Ibanez: "Non volevamo il pari, adesso la Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Monza-Roma, Roger Ibanez ha commentato così il pareggio e la corsa Champions dei giallorossi: "Il pareggio non era il risultato che volevamo, adesso dobbiamo vincere sabato per rientrare nella lotta Champions. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, la squadra è stanca ma chi è in campo dà sempre il massimo, questo è importante. Infortunati? Stanno facendo il massimo per recuperare dare una mano alla squadra".