Roma, la Juventus vuole Karsdorp: ma la richiesta dei giallorossi è assurda

Rick Karsdorp resta uno dei giocatori in uscita dalla Roma. Come dichiarato qualche giorno da Tiago Pinto, il laterale olandese può lasciare la Capitale ma alle condizioni dei giallorossi, ovvero con un'offerta da 10 milioni di euro. Per la Roma a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione non cambia granché ed è proprio su questa seconda formula che lavora la Juventus. Anche se, al momento, le valutazioni del cartellino di Karsdorp da parte dei due club sono molto lontane: i bianconeri, infatti, lo valutano 5 milioni di euro.