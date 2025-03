Roma, la Uefa sanziona Ranieri: maxi multa dopo la sfida col Porto

TUTTOmercatoWEB.com

Maxi multa per Claudio Ranieri, lo ha deciso la Uefa. Il tecnico della Roma è stato sanzionato per le dichiarazioni fatte su Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della Uefa, dopo la sfida d'andata dei playoff di Europa League contro il Porto in trasferta. L'allenatore, riferendosi al designatore, aveva affermato: "Rosetti è integerrimo, che deve dimostrare una persona seria? Non lo capisco. Manda un arbitro che ha questo dato: su 21 partite, l'avversario fuori casa ha fatto solo 8 pareggi, il resto delle gare le ha vinte la squadra di casa, come lo so io lo sa lui", mentre sul fischietto a cui era stata affidata la direzione del match aveva detto che era sembrato fuori di testa, dal cartellino giallo "facile" tanto da costringere i capitolini a giocare in dieci uomini.

L'ammontare della cifra che Ranieri dovrà pagare è pari a 20mila euro. Il romano però non è stato l'unico punito, la Uefa ha stabilito che anche il club dovrà versare 11.000€ per "condotta impropria della squadra" e ulteriore ammenda di 8.000€ per "atti di danneggiamento causati allo stadio".

