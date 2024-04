Roma-Lazio, Boni: "Una delle due ha qualcosa in più. Spero che Lukaku..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Loris Boni dice la sua sul derby. L'ex centrocampista della Roma ha parlato così della sfida con la Lazio di Tudor sulle frequenze di Teleradiostereo. Queste le sue parole: "Ai miei tempi il derby era molto sentito, era una partita che valeva la stagione. Ne parlavamo molto tra di noi durante la stagione. Era una cosa che serviva a noi, ma poi soprattutto alla gente, perché la gente sa cosa vuol dire perdere o vincere un derby e questo ci ha sempre dato quel qualcosa in più per scendere in campo. C'era un'elettricità incredibile, forse ora in campo non la percepiscono bene. Ci sono troppi calcoli, manca quel senso di appartenenza che magari darebbe quel qualcosa in più in una partita determinante".

Chi è favorita tra Roma e Lazio?

"È normale che io dica potenzialmente la Roma ha qualcosa di più. Però ritengo la Lazio molto temibile dalla trequarti in su, quindi la Roma dovrà essere perfetta nella fase difensiva. Dietro dovranno stare attenti a determinati giocatori e davanti serve più presenza, recuperando certi giocatori. Speriamo che domani Lukaku non stia sotto l'ombrellone, lo dico scherzando, chiaramente".