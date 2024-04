Roma-Lazio, Di Biagio: "Mai come stavolta è gara aperta". E su Mandas...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il derby sarà molto difficile tra due squadre che hanno cambiato allenatore. Mai come stavolta è una partita aperta: allenatori nuovi, giocatori che hanno cambiato modulo. Sia Roma che Lazio possono fare risultato. I biancocelesti non possono sbagliare, la Roma è all’inizio di un ciclo terribile. Faccio fatica a fare un pronostico, è molto difficile". Parole di Gigi Di Biagio, intervenuto ai microfoni di TvPlay per dire la sua sulla stracittadina. Una gara particolare per entrambe le squadre e che vedrà in campo, tra i pali, due giovani Mandas e Svilar. Il biancoceleste ha debuttato in quello di Coppa Italia, per il giallorosso è invece la prima volta. Questo il pensiero dell'ex calciatore: "Svilar e Mandas sono giovani interessanti: il primo è stato scelto da De Rossi che ha avuto il coraggio di metterlo al posto di Rui Patricio. Mandas è entrato per l’infortunio di Provedel. I giocatori bravi si vedono nei momenti di difficoltà, ma entrambi stanno facendo vedere ottime cose".

