Roma - Lazio, è il “Derby day”: il club suona la carica - VIDEO

È il giorno di Roma - Lazio, ancora qualche ora di attesa e poi finalmente i tifosi potranno, chi dall’Olimpico chi da casa, godersi il tanto desiderato derby. Le squadre si presentano al grande appuntamento con situazioni differenti, sorridenti i giallorossi per gli ultimi successi tra coppa e campionato. Un po’ meno spavaldi i biancocelesti dopo il tonfo in Europa e la sconfitta con la Salernitana, ma non per questo privi di grinta. La voglia di riscatto e di rendere orgogliosa la propria gente saranno il movente che spingerà i ragazzi di Sarri a dare il meglio. La società, tramite i canali social ufficiali, ha suonato la carica. Il consueto post del “Matchday” ha assunto una veste particolare per l’occasione, è il “Derby day”. Non una gara come tutte le altre.

