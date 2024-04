Roma - Lazio | Guida, Irrati e Maresca scontentano tutti: le reazioni social

TUTTOmercatoWEB.com

Il sestetto arbitrale scelto per il derby della Capitale tra Lazio e Roma continua a far discutere. La scelta di Guida non fa felice entrambe le tifoserie. In casa Lazio i precedenti con Guida sono negativi e le aquile hanno perso le ultime 4 gare arbitrate dal fischietto di Pompei. La Lazio non vince con Guida dal derby del settembre del 2021 e da allora è arrivato solo un pari e 4 ko. "Oltre ad aver scelto la data, la Roma ha deciso anche l'arbitro" tuonano sui social i tifosi biancocelesti. Non contenti non solo di Guida, ma anche di Irrati e Maresca, rispettivamente Var e Avar del match. I precedenti con i due sono raccapriccianti tra orrori e scelte incomprensibili che hanno spinto più volte la Lazio al silenzio stampa e a lamentele pubbliche con tanto di scuse dell'AIA. Insomma manca solo Di Bello e poi il parterre negativo è al completo.

Anche in casa Roma, però, le scelte non piacciono. Proprio il derby del 2021 è al centro delle polemiche per il rigore di Hysaj su Zaniolo tanto richiesto da Mourinho. Peccato che le immagini e le dichiarazioni abbiano chiarito più volte il non fallo dell'albanese e la posizione di fuorigioco dell'attaccante giallorosso a inizio azione, ma si sa che in casa Roma lo stravolgere la verità è la specialità della casa. La preoccupazione per guida arbitro, però, è anche in casa Roma visto che Pellegrini e compagni hanno vinto solo una delle ultime 12 gare con il fischietto campano. Insomma la scelta del designatore ha scontentato tutti.