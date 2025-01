Roma-Lazio, Hummels si carica sui social: "Il 2025 inizia con un derby" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina il derby in programma domenica allo Stadio Olimpico e per alcuni, come per Mats Hummels, sarà il primo derby. In vista di Roma-Lazio il difensore tedesco si è caricato via social. Ecco il post apparso su Instagram: "Il 2025 inizia con il derby". Insieme al messaggio Hummels ha pubblicato anche due foto dell'allenamento a Trigoria e lo scatto di squadra al Tre Fontane.

