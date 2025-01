Cresce l'attesa nella Capitale, domenica 5 gennaio alle 20:45 l'Olimpico farà da teatro alla sfida più attesa della stagione. Roma e Lazio scenderanno in campo con l'obiettivo comune di aggiudicarsi il derby, il primo dell'anno, per iniziare al meglio il 2025. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e le voci che lo racconteranno saranno quelle di Testoni e Ambrosini.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE