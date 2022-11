Roma - Lazio, Romagnoli: "Derby? Finalmente sono dalla parte giusta"

Il difensore ha giocato il suo primo derby, ma nel 2013 era in panchina nella finale di Coppa Italia. Il centrale commenta e...

Alessio Romagnoli gioca e vince da protagonista il suo primo derby. Una prestazione fantastica quella del centrale che è tornato anche all'unica stracittadina della Capitale vissuta da calciatore. Il numero 13 era in panchina nella finale di Coppa Italia del 2013, quando giocava nella Roma. La risposta del giocatore a Lazio Style Channel però è chiara e diretta: “Il 26 maggio 2013? Ero in panchina dall’altra parte, è una vita fa. Ora sono cambiate le cose e me lo godo. Ora sono dalla parte giusta”.

