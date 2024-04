Roma-Lazio, Tudor spiega: "Il derby va vissuto in questo modo"

Come vive il derby Igor Tudor? Tra poche ore il tecnico croato farà il suo esordio sulla panchina biancoceleste in una stracittadina. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il mister della Lazio ha provato a raccontare le emozioni della prima volta: "A me sono sempre piaciute queste partite importanti. Anche l’altra verità è giusta, una partita come le altre. Tu non puoi scappare dalle sensazioni che ha la gente. Ti deve dare qualcosa in più senza perdere la testa, il derby va vissuto in questo modo, piacevole anche. Giusto antagonismo e rispetto per gli avversari, del gioco e del calcio. Questo per me è il vero derby, stare sempre nel giusto. Di forzare la bellezza di questo sport".

Qual è stato il suo ruolo in questo derby? "Noi dobbiamo giocare subito dopo tre giorni, loro hanno avuto un giorno in più. Da questo punto di vista anche meglio, perché i giocatori sono stati sul focus della partita. Delle emozioni ne potremo parlare dopo la gara".