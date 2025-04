Roma, le possibili scelte di Ranieri per il derby contro la Lazio: torna Pellegrini?

TUTTOmercatoWEB.com

Questa sera alle 20.45 si giocherà l'attesissimo derby della Capitale, cruciale per l'orgoglio cittadino e per la classifica. La Lazio momentaneamente si trova a +2 sulla Roma e con una vittoria si porterebbe a +5, mentre in caso di sconfitta i giallorossi supererebbero nuovamente la squadra di Baroni, portandosi a +1. Una sfida, dunque, estremamente delicata e che dovrà essere affrontata al meglio dalle due squadre.

Ranieri ha avuto più tempo per preparare la sfida rispetto a Baroni, impegnato soli quattro giorni fa in Norvegia contro il Bodo/Glimt, e potrebbe aver già scelto gli 11 giocatori che scenderanno in campo. Secondo le ultime indiscrezioni, la probabile formazione della Roma potrebbe essere la seguente:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk