Roma, lo sponsor continua a far discutere: "Incredibile fare affari con chi calpesta..."

La scelta della Roma di farsi sponsorizzare dall'Arabia Saudita ha infiammato il dibattito in Campidoglio. E ora, riporta Repubblica, i consiglieri comunali che seguono il dossier dello stadio puntano il dito contro la società dei Friedkin. Avere sulla maglia lo sponsor Riyadh Season - l'idea condivisa - è uno scivolone sia per la rivalità con Roma nella candidatura ad Expo 2030 e sia perché l'Arabia Saudita non rispetta i diritti umani. E se c'è chi difende il club giallorosso come Abodi ("Non avrei fatto una cosa diversa se fossi stato un americano proprietario di un club con delle difficoltà finanziarie e davanti a un'offerta irrinunciabile. Non sarà certo la Roma a rappresentare un elemento di forza per gli arabi"), il commento del presidente della commissione Lavori pubblici Stampete è durissimo: "Lascia increduli la scelta di farsi sponsorizzare da un Paese che non rispetta i diritti umani".

