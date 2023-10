Roma, Lukaku: "Se dicessi la verità su questa estate rimarreste scioccati"

TUTTOmercatoWEB.com

Romelu Lukaku è stato al centro dell'ultima sessione di mercato che si è da poco conclusa. L'attaccante belga sembrava a un passo dal ritorno all'Inter, poi dall'approdo alla Juventus e proprio di questo ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale belga: "Ci sono tanti che pensano di parlare a nome mio. Sono state pubblicate molte sciocchezze. Sapete che non mi piace girare intorno a una cosa. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Qual è stata la più grande sciocchezza che ho letto? Che mi avrebbero detto che sarei andato in un certo club, ma non aveva alcun senso. C'erano momenti in cui ho pensato di esplodere. Cinque anni fa l'avrei fatto, ora non spreco energie", ha concluso l'attaccante nelle parole riportate da La Presse.