Roma, lungo stop per Pellegrini: la decisione verso il derby

© foto di www.imagephotoagency.it

Ennesimo infortunio muscolare per Lorenzo Pellegrini. In Europa League contro il Servette, il capitano della Roma ha riportato una lesione ai flessori della coscia destra che lo terrà lontano dal campo per circa un mese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dal 2017 sono già 50 le partite saltate dal centrocampista giallorosso per problemi muscolari, nel mezzo anche un Europeo mancato sempre per gli stessi motivi. Un altro lungo periodo ai box per il numero 7 che salterà gli appuntamenti con Monza, due volte Slavia Praga, Inter e Lecce. L'obiettivo è rientrare al derby con la Lazio in programma il 12 novembre. Pellegrini lavorerà a parte a Trigoria per accorciare i tempi di recupero, ma non sarà semplice.