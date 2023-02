Roma, Mancini ci ricasca: gesto vergognoso contro Afena-Gyan - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La cocente eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese ha lasciato diversi strascichi in casa Roma. Una serata amara che anche in campo ha fatto trasparire tutto il nervosismo della formazione di Mourinho. Una testimonianza lampante di ciò è il bruttissimo gesto di Mancini ai danni di Felix Afena-Gyan, che fino a qualche mese fa era un suo compagno di squadra. Vecchie scaramucce? Chissà, questo non è noto. Ciò che evidente, così come si può chiaramente notare dal video è il colpo sferrato dal difensore romanista all'attaccante della formazione lombarda. D'altronde non è la prima volta che l'ex centrale dell'Atalanta incappa in situazioni di questo tipo. Di seguito il video che testimonia l'accaduto.