Roma, Mancini svela: "Un collaboratore di De Rossi disse che mi avrebbe messo sotto con la macchina"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista ai microfoni di TvPlay per Gianluca Mancini, difensore della Roma. Tra i tanti temi toccati ha svelato un retroscena relativo a quando De Rossi era il tecnico dei giallorossi, in riferimento a un suo collaboratore. Ecco cosa ha detto: “Appena arrivato De Rossi alla Roma, un suo collaboratore mi salutò in modo strano, dopo un paio di giorni mi disse che non mi sopportava. Addirittura disse che mi avrebbe messo sotto la macchina, ma dopo una settimana si scusò e disse che aveva sbagliato tutto su di me. Ero un ragazzo eccezionale. Io in campo mi trasformo, sto cercando di migliorare”.