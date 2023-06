Roma, Marione sbrocca: "Taylor ci ha rubato un sogno". E poi: "Josè non ce lascià"

TUTTOmercatoWEB.com

"L'arbitro ci ha rubato un sogno! Non si può rubare un sogno a tutta una tifoseria. Mourinho è andato a cercare il mandante a fine partita (si riferisce a Rosetti, ndr). Ha puntato la luna, questo è un arbitro mandato palesemente contro". Mario Corsi apre così il suo programma a Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport. Lo speaker radiofonico se la prende con l'arbitro Taylor e difende Mourinho: "Ha fatto il panico a fine partita. Questo se lo refertano gli fanno la guerra. i tifosi devono fare qualcosa per difendere il portoghese. Dobbiamo scendere in strada, ovviamente tutto nei limiti della legalità".

Marione è un fiume in piena e ne ha per tutti: "Dobbiamo farci sentire veramente. Il tutto esaurito ok, ma dobbiamo farci sentire. Cantiamo Lega Italiana figli di pu****a perché pure in campionato è successo di tutto. Basta queste puttanate. Non possono farci questo e passare inosservati. L'arbitro va indagato. Ha fatto qualcosa vergognosa. I tifosi devono reagire, in maniera legale, ma reagire. Bisogna stare con Mourinho. Poi dobbiamo smettere di entrare in campo in 9. In una finale non è possibile che Abraham non tenga una palla. Belotti gli sbatte sempre la palla sulla schiena. Josè non ce lascià. L'unica nostra speranza è quella. Co lui la squadra dà sempre il fritto"