Roma, Mourinho a DAZN: "La Lazio è in fiducia, hanno una qualità che..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nel pre partita di Lazio - Roma è intervenuto il tecnico giallorosso José Mourinho. Ecco le sue parole: "Speriamo che i giocatori abbiano capito il messaggio. La partita di Praga l'abbiamo persa, e al di là di quello che possa succedere oggi non dimentico giovedì sera. Oggi possiamo vincere, giovedì ormai siamo stati sconfitti. Renato Sanches non è in condizione per fare 90 minuti, Pellegrini ne ha ancora meno. Aouar per com'è lui fa un po' di fatica quando l'aggressività della partita è alta. Questi tre che ho messo in campo (Bove, Cristante, Paredes, ndr.) stanno giocando senza problemi fisici. La Lazio è una squadra fiduciosa che ha vinto un match importante. Ha avuto tutta la settimana per prepararla e sa giocare questo tipo di partite. Hanno un tipo di qualità che li fa sentire comodi con queste sfide".