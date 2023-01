Roma, Mourinho accusa: "Zaniolo fischiato per colpa di uno pagato dalla società"

Il tecnico giallorosso ha parlato dopo il successo sul Genoa e ha difeso Zaniolo, fischiato dall'Olimpico al momento della sostituzione...

"L'unica cosa che mi è dispiaciuta è stato sentire qualche fischio a Zaniolo. Ma quando c'è una persona che prende uno stipendio dalla Roma e dopo davanti ai microfoni fa critica a un giocatore, apre la porta e le persone ascoltano gente che ha una storia nella Roma. La mia storia è piccola nel club, ma magari la gente mi ascolta. Per favore non fischiate i giocatori che danno tutto quello che hanno".

A parlare così è José Mourinho ai microfoni di Mediaset dopo il successo della Roma sul Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei giallorossi ha difeso il suo centrocampista. Il portoghese non ha voluto commentare gli scontri sull'A1 tra i tifosi giallorossi e quelli del Napoli: “Sono l’allenatore e secondo qualcuno alleno male. Io dico questo”. Stesso atteggiamento anche sulle parole di Thiago Pinto sulla possibilità della Roma di arrivare quarti: “Non penso che un allenatore debba commentare le parole di un direttore”.

L'allenatore ha poi proseguito in conferenza stampa parlando del suo futuro: "Se non parlo da due mesi è perché sono stato squalificato per queste due partite di campionato. Oggi posso parlare con voi e dico una cosa che magari non vi interessa molto, però voglio ringraziare il presidente della Federazione portoghese, quello che mi ha detto mi ha reso molto orgoglioso. Dire che ero la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa mi ha fatto molto piacere. Non sono andato però, sono qua e do il massimo".

Sulla Coppa Italia, poi, lo Special One ha le idee chiare: "Prima di tutto dico che mi piacerebbe tanto vincerla, l’ho vinta una volta giocando contro la Roma, mi piacerebbe vincerla giocando con la Roma a Roma. Penso che sia la peggior coppa d’Europa, non protegge i più piccoli. Non dà animo a quello che è un show, parlo del Torino per esempio che vince sul campo del Milan campione d’Italia, poi deve giocare la prossima eliminatoria fuori casa, questa struttura della Coppa Italia non la capisco. Abbiamo giocato contro una squadra di Serie B con lo stadio pieno, se ci sono stadi vuoti devono capire perché noi siamo pieni e gli altri no. L’anno scorso siamo finiti sesti, quello prima settimi e io voglio investire sulla Coppa Italia, ma una squadra più bassa non vuole giocare, che motivazione ha questa gente? Il Torino ha vinto contro i campioni d’Italia, ha fatto la grande storia degli ottavi di finale e deve giocare fuori. Dov’è la bellezza della Coppa Italia? Sarebbe bello giocare in un campo di B o di C, dov’è questo? Perché la gente lo accetta. La prossima eliminatoria sarà o a Napoli o in casa nostra con la Cremonese, se perdiamo come l’anno scorso perdiamo ma cercheremo di vincere. Per una rosa come la nostra giocare tre competizioni insieme è molto duro. C’è troppo accumulo per gente di più qualità, è un grande rischio far giocare 3-4 giocatori che non giocano sempre o mettere tanti bambini insieme, avrei potuto fare Bove-Tahirovic ma non l’ho fatto. Se vogliamo vincere la Coppa Italia non dico che vogliamo perché lo vogliono tutti, cercheremo di vincere la prossima partita della manifestazione".