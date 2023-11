Roma, Mourinho attacca ancora la Lega: “Vengono con la cravatta, ma senza..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mourinho è stato un fiume in piena ieri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Non ha risparmiato nessuno, attacchi a non finire e tra i suoi bersagli, di nuovo, la Lega Serie A. Dopo aver affermato che la sua squadra sarà svantaggiata nel derby, si è soffermato sul calendario: “Noi abbiamo parlato del calendario da prima che iniziasse il campionato, però, capisco che nel calcio c'è tanta gente arrivata con il paracadute”. Poi ha aggiunto: “E che non è il loro mondo. Vengono con la cravatta, per politica, senza essersi formati nel calcio. Rispetti queste persone per status e basta. Non sta a me parlare di fisica atomica. Non sanno quello che significa giocare ogni 3 giorni e la stanchezza accumulata, oppure lo sanno ma fanno finta di nulla. In Lega c'è gente di calcio, che conosce la stanchezza. Loro potevano influenzare positivamente le decisioni”.

