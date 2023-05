Roma, Mourinho contro Maresca: "Primo gol irregolare. Lukaku..."

TUTTOmercatoWEB.com

Josè Mourinho non ci sta. Oltre all'attacco a Ulivieri, il tecnico portoghese ha parlato anche della partita persa contro l'Inter. Le attenzioni dell'allenatore sono andate sulla rete che ha sbloccato il match firmata da Dimarco. Il lusitano pensa che il gol fosse irregolare per la posizione di Lukaku non sanzionata da terna arbitrale e Var. Ecco le sue parole a Roma Tv: "Non posso essere più orgoglioso dei ragazzi, mi emoziono a dirlo. Gente stanca, infortunato, con fratture, con una gamba sola, gente in panchina senza gamba, bambini che non hanno mai giocato con noi. Giocavamo contro una squadra che ha due squadre: l'Inter ha una rosa fantastica. Con queste premesse, non sei stato inferiore, è un orgoglio. Arriviamo ovviamente al pragmatismo dei numeri, 0-2, hanno sbagliato loro e abbiamo sbagliato noi. Il primo gol è un fuorigioco facilissimo da vedere: la posizione di Lukaku crea interferenza all'azione di Rui Patricio. Non c'è dubbio. Poi, mi rifiuto di dire un errore individuale, ma dico un errore nostro e ci hanno fatto il secondo gol".