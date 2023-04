Roma, Mourinho e Dybala dai destini legati: e quella clausola da brividi...

Fonte: tuttomercatoweb.com

Non è ancora chiaro il futuro di Paulo Dybala. L'argentino sta benissimo a Roma, lo ha confermato anche la sua compagna, ma la clausola rescissoria valida per l'estero fissata a 12 milioni di euro non può che tenere in ansia il club giallorosso. Molto dipenderà anche dalla permanenza di José Mourinho, con cui la Joya sta disputando una stagione al top da 15 gol più 8 assist fino a questo momento. Le parti devono ancora trattare il rinnovo di contratto, con Dybala che si aspetta un'offerta importante anche sul piano dell'ingaggio. Ma l'attaccante ora pensa soprattutto a finire la stagione al top e solo dopo penserà a decidere il da farsi. Sempre partendo da quanto ha detto la compagna: "Adesso è felicissimo". A riportarlo è il Corriere dello Sport.