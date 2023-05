Roma, Mourinho e l'ossessione continua per la Lazio: "Ci sono squadre..."

TUTTOmercatoWEB.com

Josè Mourinho non ce la fa: ogni volta che parla deve inserire la Lazio nei suoi discorsi. Il portoghese, poi, non la cita mai, ma i riferimenti sono abbastanza chiari. Nel post partita infuocato di Monza, ovviamente dopo l'ennesimo risultato non positivo, il lusitano ha fatto il solito show accusando l'arbitro Chiffi. Dopo è passato a commentare i tanti infortuni dicendo che i suoi stanno facendo anche troppo visti gli uomini a disposizione ha rinfacciato alle aquile di essere uscita dalle coppe. Ecco le sue parole a DAZN: “Quando hai 30 giocatori uguali non puoi avere infortuni, fai cambi magari al 60’ o al 70'. Oggi giocano Dzeko e Lautaro e la prossima Correa e Lukaku, poi cambiano i quinti. Questi non siamo noi. Ci sono squadre che sono uscite subito dalla competizione europea, non siamo noi. Siamo l’unica squadra che non ha la rosa per stare dove siamo. Siamo in una semifinale europea e abbiamo giocato una gara in più perché siamo finiti secondi nel girone, siamo in lotta per i primi posti. Stiamo facendo qualcosa di oltre e dopo si accumula tutto. Poi guarda anche il profilo dei giocatori. Quante partite ha giocato El Shaarawy negli ultimi anni e poi quest'anno? E Smalling quante partite ha giocato negli ultimi anni al Manchester United e nella Roma con Fonseca e poi quest'anno? È stanchezza al limite, per questo io sono con loro fino all’ultimo minuto di questa stagione. Questi ragazzi lo meritano. È un orgoglio tremendo lavorare con questi ragazzi”.