Roma, Mourinho e la frecciata alla Lazio: “Era in vacanza…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho parla con conferenza stampa prima della trasferta a Verona. Tra mercato e obiettivi, il tecnico della Roma ha parlato anche della Lazio: “Il mio obiettivo non può andare più lontano di 'voglio vincere la mia prossima partita'. Milan, Inter, Napoli e Juve giocano dichiaratamente per il titolo e devono finire nei primi quattro posti. La Lazio è stata una sorpresa e ha fatto tanto bene in campionato lo scorso anno, facendo l'impresa. In Europa era in vacanza”. E ancora: "Dove arriverà la Roma? Fra il quinto e l'ottavo posto, fra Lazio, Fiorentina e Atalanta. Poi se uno fa l'impresa e finisce nei primi quattro, meglio io ovviamente lo spero. Noi vogliamo andare avanti in Europa".