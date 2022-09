Roma, Mourinho: evasi più di 3 milioni al fisco spagnolo

TUTTOmercatoWEB.com

Grane per l'allenatore della Roma Mourinho. Il tecnico portoghese infatti ha patteggiato un anno di carcere in Spagna per evasione fiscale. Come riportato dal Il Post infatti il tecnico era stato accusato di non aver dichiarato i proventi derivanti dai suoi diritti di immagine nel periodo in cui sedeva sulla panchina del Real Madrid tra il 2011 e il 2012. Il danno al fisco spagnolo ammonterebbe a 3,3 milioni di euro. Mou ha deciso quindi di patteggiare ma niente carcere: in Spagna infatti non si applicano le condanne inferiori ai due anni.