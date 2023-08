Roma, Mourinho: "I tifosi saranno il nostro attaccante". E sulle squalifiche...

TUTTOmercatoWEB.com

Domani la Roma affronterà la Salernitana all’Olimpico, lo farà davanti ai propri tifosi in uno stadio sold out. Per presentare il match, anche se non sarà in panchina, in conferenza stampa è intervenuto Josè Mourinho. Il tecnico si è soffermato, tra i tanti temi, anche sul mercato e sulla necessità di avere un rinforzo in attacco: “L'attaccante? Lo sappiamo. Venire qua a piangere non vale la pena. Sappiamo tutti che dal momento che abbiamo perso Abraham, non abbiamo fatto niente per compensare questa situazione. È una cosa che tutti noi sappiamo. La società fa il possibile per risolvere la questione ma io alleno i giocatori che sono a disposizione. Chiedo una volta in più ai nostri tifosi di giocare domani da attaccanti, abbiamo bisogno di loro. Se ho avuto quello che penso di meritare? Aspettiamo la fine del mercato per poter valutarlo in modo globale. E’ difficile farlo adesso però tante cose che sono state fatte, sono state fatte molto bene"

Poi, sulle squalifiche di Dybala e Pellegrini ha aggiunto: “Nel calcio siamo anni indietro: iniziare una competizione con delle squalifiche per accumulazione dei cartellini gialli della stagione passata è fuori moda. In caso di cartellino rosso lo accetto, ma lasciare i giocatori così alla prima partita è demodé”.

