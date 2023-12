Roma, Mourinho in crisi nera: dopo Dybala e Lukaku perde un altro titolare

TUTTOmercatoWEB.com

Non avrà pagato le dichiarazioni contro Marcenaro e Berardi, ma la sorte in questo momento non è sicuramente dalla sua parte. Dopo aver perso Lukaku e Zalewski per squalifica e Dybala per infortunio, il tecnico portoghese contro il Bologna dovrà rinunciare anche ad Aouar. Il centrocampista francese si era fermato durante la partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol e gli esami strumentali a cui si è sottoposto in queste ore hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore sinistro che lo terrà fuori per almeno due o tre settimane. Il suo rientro, a meno di sorprese, è previsto con il nuovo anno.