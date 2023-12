Roma, Mourinho ma quale rinnovo? Il tecnico ora rischia grosso

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della partita contro il Bologna José Mourinho aveva sottolineato la volontà di continuare con la Roma a patto che i paletti del fair play finanziario favoriscano un nuovo accordo. Una dichiarazione che creato molto entusiasmo nel popolo giallorosso, entusiasmo che però rischia di essere spento dalle intenzioni dei Friedkin. Secondo quanto riporta La Repubblica, la proprietà romanista ha messo tutto in stand-by in attesa di quelli che saranno, al termine della stagione, i risultati della squadra. Tutti restano, dunque, in un pericoloso limbo dalla squadra, al tecnico, passando anche per Tiago Pinto, nessun rinnovo è certo, tutti tornano a essere messi in discussione. La situazione di Mourinho, però, sembra essere la più instabile di tutti. Nelle prossime partite la sua Roma è attesa da un tour de force decisivo per l'esito finale del campionato in cui anche il portoghese si giocherà il suo futuro. Stando a quanto scrive il quotidiano, infatti, se le cose dovessero complicarsi la panchina dell'allenatore potrebbe iniziare a traballare con l'addio, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, che diventerebbe un'opzione più che possibile. Insomma, se con quelle parole il tecnico sperava di aprire un dialogo con la società, oggi le cose sembrano andare nella direzione opposta.