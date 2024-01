Roma, Mourinho mette già le mani avanti: "Derby? Siamo in grossa difficoltà!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rigore dubbio nel finale ha consegnato alla Roma il gol vittoria contro la Cremonese e la possibilità di accedere ai quarti di finale, dove troverà la Lazio in quello che sarà il secondo dei tre derby stagionali. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, José Mourinho ha commentato la prestazione dei suoi, facendo anche riferimento alla stracittadina del 10 dicembre:

"Non so come arriveremo al derby. Abbiamo una partita importantissima domenica, siamo questi. Dobbiamo essere uniti, compatti, se deve giocare Lukaku centrale, giocherà centrale. Vediamo come arriveremo alla partita contro la Lazio. Azmoun andrà via la prossima settimana, Mancini è infortunato, non so in che condizioni arriveremo, ma sicuramente daremo tutto e porteremo rispetto al club e ai tifosi che meritano tutto da noi".