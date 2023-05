Roma, Mourinho non pensa più al campionato: due big lasciati a casa

Fonte: Ansa

José Mourinho non ha convocato Paulo Dybala e Rui Patricio per la sfida di domani contro il Bologna. A differenza delle precedenti partite non hanno volato con la squadra nemmeno gli altri infortunati, il portoghese ha preferito che rimanessero a Trigoria per recuperare prima dai rispettivi infortuni. C'è invece Georginio Wijnaldum.