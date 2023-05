Roma, Mourinho: "Non siamo attrezzati per due competizioni". Poi se la prende con Dazn...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma frena la sua corsa Champions non andando oltre lo 0-0 al Dall'Ara contro il Bologna. Un punto che fa poca differenza in casa giallorossa, distante sei punti dal quarto posto occupato dalla Lazio. Al termine del match queste le parole di Mourinho ai microfoni di Dazn: "Addio al quarto posto? I tifosi mi devono ascoltare, quando eravamo terzi o secondi ho sempre detto che pensavamo partita dopo partita. Ho sempre detto che non avevamo il potenziale per arrivare in fondo a due competizioni. Sono due-tre mesi che dico questa cosa qui".

Poi se la prende con Dazn: "Faccio io una domanda. Del fallo di Palomino su Dybala avete dato tanti replay come questa azione di Camara ammonito?Me lo state facendo rivedere dieci volte. C'era un rigore gigante per noi".