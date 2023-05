Roma, Mourinho pareggia con la Salernitana ma pensa alla Lazio: "Pairetto? Bene come sempre..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo un pareggio per la Roma di Mourinho che all'Olimpico non va oltre il 2-2 con la Salernitana. Il tecnico dei giallorossi Mourinho al termine della gara ai microfoni di Dazn ha commentato la prestazione, non senza pensare anche alla Lazio: "Non è facile fare questa gestione. Partita difficile, la Salernitana ha giocato come se fosse la finale di Champions e questo mi piace, questo si deve fare nel calcio. Pairetto? Bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene".

Poi sulla Juventus: "Questo per me è uno scherzo, sapere questa cosa con due partite ancora da giocare per noi, per tutti, anche per la Juve. Campionato falsato? Secondo me sì ma non voglio parlare più di questo".