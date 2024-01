Roma, Mourinho perde altri due titolari per il derby. Mentre Azmoun...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Coppa d'Africa pesca anche da Trigoria e mette Mourinho con le spalle al muro. Ieri al termine della partita vinta contro la Cremonese il tecnico si è lamentato della rosa ridotta all'osso. Tra i molti infortuni e gli impegni con le nazionali è costretto ad affidarsi a quei giocatori rimasti a disposizione, in vista del tour de force in cui si trova impegnato già da qualche settimana. Domenica la sua Roma affronterà l'Atalanta in campionato, poi ci sarà la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia e, pochi giorni dopo, inizierà il girone di ritorno contro il Milan. Una serie di appuntamenti in cui sarà costretto a chiedere il 101% ai suoi giocatori per sopravvivere a un cammino lungo il quale perderà anche Sardar Azmoun.

IL PERMESSO DI AZMOUN - Il centravanti iraniano, infatti, dovrà partire per la Coppa d'Africa così come altri suoi compagni, ma è riuscito a ottenere dalla federazione un permesso speciale che gli permetterà di restare nella Capitale una settimana in più del previsto. In questo modo è potuto scendere in campo ieri nella sfida contro i lombardi e allo stesso modo potrà giocare sia contro i bergamaschi, sia nella stracittadina della prossima settimana. Archiviati questi due appuntamenti Azmoun partirà alla volta dell'Iran e resterà out fino a quando la sua nazionale sarà impegnata nella competizione continentale.

AOUAR E NDICKA - Lo stesso discorso, chiaramente, vale per Aouar e Ndicka. Non appena hanno ricevuto la convocazione, entrambi i calciatori sono partiti per il loro rispettivo paese per iniziare la preparazione alla coppa. Saltato il match contro la Cremonese, dunque, non saranno a disposizione di Mourinho neanche contro l'Atalanta e nel derby di mercoledì, partite nelle quali l'allenatore di Setubal sarà costretto a correre ai ripari.