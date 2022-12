Roma, Mourinho preoccupato: due big potrebbero salutare a fine stagione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Tanti casi spinosi in casa Roma in vista del 30 giugno 2023. Il primo nome da monitorare è senza dubbio quello di Andrea Belotti, arrivato in estate a parametro zero con un contratto annuale con opzione per le due stagioni successive. L'ex capitano del Torino non ha convinto fino in fondo in questa prima parte di stagione e dovrà guadagnarsi la conferma a partire da gennaio. Discorso diverso per Georginio Wijnaldum, giunto nella Capitale come ciliegina sulla torta di un mercato fatto da grandi nomi ma ancora non sceso in campo a causa della frattura del perone rimediata ad agosto. L'olandese potrebbe restare, la Roma ha il diritto di riscatto, ma Tiago Pinto deve risolvere due problemi: quello relativo all'ingaggio molto alto del centrocampista al PSG e la stessa cifra del riscatto, con uno sconto da chiedere nelle prossime settimane ai francesi. Resta poi il nome dio Mady Camara, arrivato proprio per "sostituire" Wijnaldum. Soprattutto nelle ultime gare prima della sosta José Mourinho gli ha concesso molto spazio e gli 8 milioni di riscatto previsti nell'accordo con l'Olympiacos, potrebbero essere spesi volentieri dai capitolini.